Рекордные удары по РФ: меняют ли украинские дроны стратегию войны 1 3.04.2024, 16:01

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Новые БПЛА позволяют бить по объектам, находящимся более чем в 1200-1300 километров от украинской границы.

Во вторник, 2 апреля, украинские беспилотники впервые долетели до российской республики Татарстан и атаковали цели в городе Нижнекамске и особой экономической зоне Алабуга2 в городе Елабуга. Один дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти завода ТАНЕКО в Нижнекамске, после чего там возник пожар.

Второй же БПЛА нанес удар по общежитию, где студенты образовательного центра «Алабуга политех» собирали беспилотники «Шахед». Повреждения получил комплекс из восьми хостелов. Чем был нанесен удар, кто его организовал и может ли в связи с этим измениться стратегия войны, сообщает «Апостроф».

Кто и чем?

Удар по объектам в Татарстане стал самым дальним для дронов с начала полномасштабной войны. Если беспилотники прилетели из Украины, то теперь зона поражения объектов в РФ увеличилась до более чем 1200 километров. Именно такое расстояние от границы Украины до Нижнекамска.

Позже появилась информация, что атака на объекты в Татарстане – результат совместной спецоперации украинской разведки и Службы безопасности Украины. Однако сами спецслужбы официально эго не комментировали.

По данным украинского военного портала Defence Express, в данном случае речь идет о дронах, которые больше соответствуют размерам самолетов малой авиации, таким как Cessna 172, который имеет дальность полета под 1300 км и способен нести 376 кг веса. В гипотетической версии БПЛА – оба параметра больше, так как можно снять некоторое излишнее оборудование. То есть можно оснастить такой дрон значительно более мощной боевой частью, которая приведет к еще большим последствиям в результате поражения.

Дырявая ПВО

- Россия не может полностью обеспечить свою территорию эффективной эшелонированной системой ПВО, - говорит военный эксперт Александр Коваленко, - какие-то объекты у них, конечно, прикрыты, но в целом, как я говорил не раз, ПВО у них дырявая.

«Средств ПВО России не хватает потому что «Панцири», «Торы», вместе с «Буками», комплексами типа С300, С400 – либо забрасывают ракетами Харьков, либо Белгород обстреливают, либо непосредственно на фронте», - подтвердил эксперт по вооружениям Олег Катков.

И, кстати, если взять во внимание, что Татарстан атаковали аппараты типа Cessna, то можно вспомнить случай из истории, как 28 мая 1987 года, в день пограничных войск СССР немецкий пилот-любитель Матиас Руст на таком же самолете перелетел из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву, приземлившись на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров. Советская ПВО тогда тоже не сработала.

По мнению Александра Коваленко, сейчас происходит эволюция украинских БПЛА.

Что дальше?

Эксперты сходятся во мнении, что сейчас огромное количество объектов в России, которые могут быть интересны для уничтожения – беззащитны.

- Будет увеличиваться радиус, будет увеличиваться отраслевой компонент этих объектов. Кроме нефтеперерабатывающих заводов есть еще газоконденсатные, предприятия связанные с экспортом газа. Не забываем также о большом количестве объектов ВПК, - перечисляет Коваленко, - в зоне поражения могут быть и интересные аэродромы в России, и, хотя они защищены средствами ПВО, их, как показывают события, можно обходить.

А вот существенно повлиять на стратегию войны подобные БПЛА, по мнению экспертов, не смогут.

«Эти атаки БПЛА не могут изменить стратегию. Наши удары БПЛА не имеют таких разрушительных масштабов как, например, разрушение россиянами Днепрогэса. В этом отношении «Storm Shadow» эффективнее. Но, в психологическом плане для россиян эти удары болезненны. Им приходится ставить на ремонт эти объекты, тратить дополнительные средства на восстановление и терять деньги. Это тоже важно», - отметил в комментарии военный эксперт Михаил Жирохов.

- Стратегия войны не изменится, поскольку удары по тыловым объектам РФ и являются одним из элементов этой стратегии, - считает Александр Коваленко.

- Нужно удары наших БПЛА масштабировать и усиливать, тогда будет эффект, - отмечает Жирохов.

А политтехнолог Алексей Голобуцкий видит в этом политическую составляющую.

- Пока Америка не определилась со своими внешнеполитическими обязательствами и их форматом, Украина будет дальше в одиночку уничтожать военную экономику врага. В ближайшее время, учитывая появление еще более дальнобойных дронов, перечень законных целей для спецопераций СБУ и ГУР расширится, - отметил Алексей Голобуцкий.