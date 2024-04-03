Российских туристов выгнали из храма на Бали 6 3.04.2024, 16:14

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За нарушение дресс-кода и неадекватное поведение.

Российские туристы в очередной раз опозорились за границей. В этот раз семью из страны-террористки выгнали из храмового комплекса Бесаких на Бали из-за несоблюдения дресс-кода. Более того, оказалось, что россияне прошли на территорию через черный вход, чтобы не платить за входной билет. Вместо того, чтобы признать вину и извиниться, нежелательные гости из РФ, конечно же, устроили истерику.

Об этом пишет obozrevatel.com со ссылкой на индонезийское новостное издание Liputan6. Там уточнили, что внимание охраны местной сельской громады привлекли люди в «белье и бикини». Полиция впоследствии выяснила, что это граждане государства-агрессора.

Инцидент произошел в самом почитаемом святилище на горе Агунг. Российская семья в составе двух взрослых и пяти детей решила прийти в такое место в шортах и майках, а один ребенок, как утверждают свидетели, был вообще в одних только купальных плавках.

После замечания относительно ненадлежащей одежды для посещения храма, на которое русские никак не отреагировали, продемонстрировав в очередной раз свое неуважение к традициям и культурам других народов, их попросили показать входные билеты.

Оказалось, что билетов у туристов нет, ведь они проникли на территорию через один из служебных входов в неохраняемой лесной зоне. Такой позорный поступок отнюдь не смутил россиян, так что когда им спокойно предложили уйти, глава семейства начал истерически спорить с охранниками.

«Он показывал на проходивших мимо паломников, спрашивая, все ли здесь заплатили за вход», – отмечается в источнике.

Для понимания, за экскурсию с иностранцев в этом месте берут 90 тысяч индонезийских рупий, то есть всего 225 гривен. За эти деньги туристам предоставляют напрокат саронг – кусок ткани, в который по традиции оборачиваются мужчины и женщины, а также услуги гида и трансфер. Впрочем, россияне пожалели эти деньги, так еще и появились на территории храма в «белье и бикини».

Более того, как выяснилось, власти запретили иностранцам всяческие прогулки по тропам на горе Агунг с 17 марта по 14 апреля на время индуистских церемоний.

Пока неизвестно, будут ли предъявлены туристам из РФ обвинения в несоблюдении местных обычаев.