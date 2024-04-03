Инфляция в еврозоне снизилась в марте до 2,4% 3.04.2024, 19:16

Замедление роста цен стало особенно заметно в сфере продуктов питания.

В марте инфляция в еврозоне снизилась сильнее, чем ожидалось, и составила 2,4%. Таким образом, рост цен в годовом выражении оказался на 0,2 пункта ниже, чем по предварительным расчетам в феврале. Об этом в среду, 3 апреля, сообщило статистическое ведомство ЕС Евростат.

Euro area #inflation expected to be 2.4% in March 2024, down from 2.6% in February. Components: services +4.0%, food, alcohol & tobacco +2.7%, other goods +1.1%, energy ‑1.8% - flash estimate https://t.co/XV5xxaizCB pic.twitter.com/97f83o23S2 — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 3, 2024

Замедление инфляции в странах евро в марте стало заметно, в частности, в сфере продуктов питания. По данным ЕС Евростат, рост цен на продукты питания, алкоголь и табак составил 2,7%. Месяцем ранее этот показатель составлял 3,9%, а в январе - 5,6%. Рост цен на услуги остался на том же уровне, что и в предыдущие месяцы (4,0%). Цены на энергоносители в марте снизились на 1,8%, однако темпы снижения оказались менее динамичными, чем в феврале (минус 3,7%) и январе (минус 6,1%).

По оценкам статистиков, самый низкий уровень инфляции зафиксирован в Литве и Финляндии - 0,3 и 0,7% соответственно. Самые высокие темпы роста цен - в Хорватии (4,7%) и Эстонии (4,1%).

В Германии уровень инфляции в марте продолжил снижаться, составив 2,2% в годовом выражении. Мюнхенский институт ifo также прогнозирует, что летом 2024 года темпы роста цен в Германии упадут ниже 2-процентной отметки.