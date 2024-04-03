В Минске появилась вакансия на зарплату до 23 тысяч рублей 4 3.04.2024, 20:26

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Что надо уметь делать, чтобы столько получать.

Компания «Спортс Девелопментс» в Минске ищет редактора-полиглота — ему надо знать 4−5 иностранных языка. Обещают, что потолок по заработку у сотрудника может достичь почти 23 000 рублей. «Зеркало» позвонило нанимателю и узнало нюансы по вакансии.

Так, компания «Спортс Девелопментс» из Минска, которое было создана в январе этого года, с начала марта ищет редактора-интервьюера на полную занятость. Требования к потенциальному работнику довольно высоки: высшее образование, опыт работы не меньше 10 лет, свободное владение четырьмя иностранными языками: английским, немецким, португальским, сербским. Еще на одном сайте было указано, что нужен еще и хорватский. Также надо быть адаптивным и гибким, подчинять расписание тайм-менеджменту, уметь вести деловую коммуникацию и работать в команде.

Работник будет работать по гибкому графику, в обязанности входит поиск и подбор информации, проведение интервью на разных языках, его расшифровка, подготовка монтажного листа. Работать надо будет в офисе недалеко от станции метро «Борисовский тракт».

Сотруднику обещают платить 14 000−22 700 рублей в месяц.

Отметим, что в интернете информации о нанимателе — ООО «Спортс Девелопментс» нет, компания сама о себе сообщает, что они рекламное агентство. В данных налоговых органов есть сведения, что компания эта молодая, она была создана в середине января этого года, уставной фонд составляет 300 000 рублей. В регистрационных данных указано, что основной вид деятельности — создание рекламы.

Журналист «Зеркала» как физлицо позвонил рекрутеру, номер которого указан в объявлении о вакансии, чтобы узнать, не ошиблись ли в цифрах при написании размера заработка.

— Вакансия реальная и в размере зарплаты мы не ошиблись. Но это сложная вакансия, в объявлении указаны иностранные языки, которые должен знать человек. Поэтому ищем такой алмаз, — сообщила представитель компании.

Девушка проинформировала, что даже если один из указанных языков соискатель не знает или владеет им на плохом уровне, то он не подходит нанимателю. Она добавила, что была бы рада, если бы ей присылали резюме. С подходящими кандидатами фирма свяжется «для более детальных обсуждений».

— По телефону я не могу все рассказывать, все-таки есть соглашение о неразглашении, — резюмировала рекрутер.

Также девушка добавила, что сфера деятельности их организации — продакшн. Пока они только начинают работать и у них даже еще нет сайта.