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Туск – польскому фермеру: Я не буду тем, кто ударит Украину в спину

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  • 3.04.2024, 21:45
  • 1,640
Туск – польскому фермеру: Я не буду тем, кто ударит Украину в спину
Дональд Туск

Премьер Польши заявил, что не будет блокировать границу с Украиной.

Польша не будет блокировать границу с Украиной. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на съезде «Гражданской коалиции» в Кракове, передает TVN24.

Во время встречи с премьер-министром вопрос задал польский фермер. Он спросил премьер-министра, как он представляет себе безопасность Польши без польского сельского хозяйства?

— Я не буду тем, кто нанесет удар ножом в спину Украине, — заявил премьер-министр Польши, имея в виду возможность блокирования украинской границы.

— Я не буду перекрывать границу с Украиной, когда в эти месяцы будет решаться судьба Украины, - сказал он. Он подчеркнул, что не позволит «кому-либо сделать это». Он также добавил, что его правительство пытается помочь польским фермерам.

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