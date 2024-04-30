Завтра в Беларуси подорожают сигареты 30.04.2024, 9:42

Некоторые марки — сразу на 40 копеек.

Некоторые популярные марки сигарет подорожают в Беларуси с 1 мая 2024 года, проинформировали в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

Согласно опубликованной информации, «Табак инвест» повысит стоимость на марки сигарет «Форт», «Корона», некоторые линейки Richmond, Sobranie, Camel, Winston. Стоимость пачки сигарет LD Compact Lounge Special составит 5,40 рубля, подорожав на 40 копеек.

Также вырастут в цене марки сигарет, производимые «Сентони ПРО». Речь идет про Nano Aroma Red и Brown, Kent Nano Feel, Pall Mall, некоторые виды Lucky Strike. Сказано, что в диапазоне 20-30 копеек подорожают сигареты Dunhill и Lucky Strike, которые ввозятся предприятием «Беларусьторг».