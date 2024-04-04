Екатеринбурге мигрантам вручили повестки в военкомат в очереди за водительскими правами 4.04.2024, 1:36

Повестки раздали сотням человек.

Несколько сотен мигрантов, получивших гражданство РФ, пришли в ГИБДД Екатеринбурга, чтобы поменять водительские права, однако в очереди им стали вручать повестки в военкомат, сообщает E1.RU.

Мужчины явились в инспекцию не случайно: согласно закону, с 1 апреля текущего года все иностранцы, ставшие российскими гражданами, обязаны заменить свое водительское удостоверение на российское. Во врученных повестках говорится, что уже завтра, 4 апреля, получившие их должны явиться в военкомат и встать на воинский учет.

Подобные рейды военкомы и полиция проводят не впервые. Например, в октябре 2023 года облаву на новых граждан, не вставших на воинский учет, стражи порядка устроили в Красноярске. Тогда полицейские прибыли с проверкой на рынок Ленинского района и увезли с собой 50 мужчин. За месяц до этого правоохранители провели аналогичную операцию на этом же рынке.

В Челябинске в конце прошлого года силовики провели рейды по стройкам и точкам, торгующим елками и пиротехникой. Недавно получившим гражданство мужчинам полицейские вручили повестки. Также в ходе проверки выявили двух человек, нарушивших миграционные правила пребывания в стране, после чего было принято решение об их депортации.

В декабре прошлого года стало известно, что РФ начала вербовать иностранцев на войну против Украины. Речь идет как минимум о 12 гражданах других государств, задержанных при попытке пересечь российско-финскую границу. Среди них — шестеро граждан Сомали, пять арабов и один кубинец.

В феврале этого года проект «Идите лесом» сообщил, что Минобороны начало искать контрактников для отправки на войну в Украину среди учащихся старших классов. Для этих целей военное ведомство потребовало от одной из школ Хабаровска организовать встречи с учениками 10 и 11 классов.

В ноябре прошлого года созданный российскими футбольными фанатами батальон «Эспаньола», воюющий против Украины, начал набирать женщин в штурмовые отряды. Согласно объявлению, размещенному в телеграм-канале батальона, девушкам предлагалось «реализоваться не только в снайперском деле», но и поработать в «соединениях штурмовиков, медицине, связи, а также в подразделениях РЭБ, РЭР и БПЛА».