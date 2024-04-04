В Молодечненском районе 35-летний кавалер три дня катал любимую на угнанном авто
- 4.04.2024, 2:59
Что было дальше.
Житель Молодечненского района обратился в милицию с заявлением об угоне транспортного средства.
Выяснилось, что накануне вечером он с другом пил у себя дома. Дождался, пока уснет приятель и решил прокатиться на его автомобиле, пишет Kraj.by.
Пьяный автолюбитель поехал в соседнюю деревню, где его ждала возлюбленная. Мужчина три дня катал ее по магазинам, осознавая, что его ищет милиция.
По приезду сотрудников милиции мужчина быстро признался в содеянном и указал место, где оставил застрявший в грязи автомобиль. Заведено уголовное дело.