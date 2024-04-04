В Молодечненском районе 35-летний кавалер три дня катал любимую на угнанном авто 4.04.2024, 2:59

Что было дальше.

Житель Молодечненского района обратился в милицию с заявлением об угоне транспортного средства.

Выяснилось, что накануне вечером он с другом пил у себя дома. Дождался, пока уснет приятель и решил прокатиться на его автомобиле, пишет Kraj.by.

Пьяный автолюбитель поехал в соседнюю деревню, где его ждала возлюбленная. Мужчина три дня катал ее по магазинам, осознавая, что его ищет милиция.

По приезду сотрудников милиции мужчина быстро признался в содеянном и указал место, где оставил застрявший в грязи автомобиль. Заведено уголовное дело.