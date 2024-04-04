закрыть
4 апреля 2024, четверг, 4:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молодечненском районе 35-летний кавалер три дня катал любимую на угнанном авто

  • 4.04.2024, 2:59
В Молодечненском районе 35-летний кавалер три дня катал любимую на угнанном авто

Что было дальше.

Житель Молодечненского района обратился в милицию с заявлением об угоне транспортного средства.

Выяснилось, что накануне вечером он с другом пил у себя дома. Дождался, пока уснет приятель и решил прокатиться на его автомобиле, пишет Kraj.by.

Пьяный автолюбитель поехал в соседнюю деревню, где его ждала возлюбленная. Мужчина три дня катал ее по магазинам, осознавая, что его ищет милиция.

По приезду сотрудников милиции мужчина быстро признался в содеянном и указал место, где оставил застрявший в грязи автомобиль. Заведено уголовное дело.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип