Израиль увеличил мобилизацию военных на фоне угроз со стороны Ирана 4.04.2024, 3:29

Армия обороны Израиля усиливает свою систему противовоздушной обороны.

Армия обороны Израиля усиливает свою систему противовоздушной обороны. Для этого решили мобилизовать дополнительных военных.

Об этом заявил представитель ЦАХАЛ, сообщает The Times of Israel.

Призыв резервистов последовал после угроз Ирана отреагировать на предполагаемое убийство Израилем Мохаммеда Резы Захеди, самого высокопоставленного чиновника КСИР в Сирии.

Также во время удара погиб его заместитель, пять других офицеров КСИР и по крайней мере один член Хезболлы.

СМИ пишут, что Израиль находится в состоянии повышенной готовности к возможному ответу Ирана.