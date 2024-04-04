Друг Лукашенко объявил о национальной катастрофе в своей стране 4.04.2024, 9:40

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Эммерсон Мнангагва

ФОТО: EPA

Из-за засухи.

Глава Зимбабве Эммерсон Мнангагва, который в последнее время часто встречался с Лукашенко, объявил в стране режим национального бедствия, чтобы преодолеть серьезные последствия длительной засухи. Об этом сообщает BBC.

По его словам, страна нуждается в двух миллиардах долларов для борьбы с голодом, вызванным нехваткой дождей, вследствие чего было уничтожено около половины урожая.

Нехватка зерна привела к росту цен на продовольствие, и, по предварительным оценкам, из-за этого 2,7 миллиона человек столкнутся с голодом.

«Я объявляю положение национального бедствия из-за сильной засухи и нашествия сельскохозяйственных вредителей. Мы ожидаем, что в продовольственной помощи будут нуждаться более 2,7 млн человек, но мы не допустим, чтобы кто-то умирал от голода. Мы закупим зерно за границей», — сказал Мнангагва.

Соседние страны Замбия и Малави также недавно объявили о режиме катастрофы из-за засухи.

Некоторые эксперты опасаются, что нынешняя засуха на юге Африки станет одной из самых сильных за последние десятилетия. Кроме того, отсутствие дождей, вызванное природным явлением Эль-Ниньо, повлияло также на производство электроэнергии, поскольку большая ее часть в Зимбабве вырабатывается на гидроэлектростанции, но уровень воды сильно упал и стал слишком низок для продолжения деятельности по выработке электроэнергии.

В начале 2023-го Лукашенко прибыл в Зимбабве и передал белорусскую сельхозтехнику местным аграриям. ГосСМИ Беларуси отчитывались о рекордном урожае в Зимбабве, благодаря беларусской помощи.