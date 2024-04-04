«Надеюсь, через год нам дадут ипотеку» 4.04.2024, 10:10

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У белорусов не получилось взять кредит на жилье в Польше, и они разработали план.

Алёна с мужем и двумя детьми живут в Польше почти два года. Перед отъездом супруги продали квартиру в Беларуси и хотели вложить вырученные деньги в покупку жилья в новой стране. А недостающую сумму рассчитывали взять в кредит. Но с первой попытки реализовать задуманное не вышло. И белoрусы разработали план действий на ближайший год, чтобы получить ипотеку. Алёна поделилась им с MOST.

Семья арендует квартиру в центре Белостока. В первый год эмиграции белoрусы не задумывались о покупке квартиры — в приоритете были легализация, адаптация детей в школе, поиск работы и обустройство быта по-новому. Когда все эти задачи были выполнены, а жизнь в новой стране стала привычной, Алёна начала планировать покупку жилья в Белостоке.

В Солигорске у Алёны и её мужа была двухкомнатная квартира, в которой семья жила вплоть до переезда. Оставлять недвижимость в стране, куда планировали приезжать только раз в полгода, не хотелось, поэтому супруги приняли решение продать её.

Сначала пара рассматривала возможность накопить недостающую сумму и не брать ипотеку, но вскоре отказалась от этой затеи.

— Я уверена, что на достижение этой цели уйдут долгие годы. А по нашим подсчётам, ежемесячный взнос за ипотеку выходит такой же, как сейчас мы платим за арендованное жильё, — 2850 злотых. Да, было бы здорово, если бы можно было жить в какой-то супердешёвой квартире или вообще бесплатной. В таком случае мы бы смогли откладывать и, возможно, быстрее бы насобирали нужную сумму. Но сейчас в нашем положении это кажется нереальным.

Алёна с мужем планируют купить минимум трёхкомнатную квартиру. Одним из главных критериев для них является близость к центру города — так детям не придётся менять школу.

Вести деятельность через ИП

Взять кредит Алёна хотела уже в этом году. Предварительно они с мужем обратились к кредитному специалисту — дорадце.

— Его услуги бесплатные, потому что позже, когда состоится сделка, он получит процент от банка, — поясняет Алёна. — От него мы узнали, что можем рассчитывать только на 200 тыс. злотых. Связано это с тем, что в нашей семье официально работает только муж, а я почти два года работаю без какого-либо договора. Тогда мы поняли, что покупка квартиры откладывается: на данный момент шансов у нас мало.

Дорадца порекомендовал Алёне оформить ИП и работать через него в течение года.

— После консультации нам стало намного понятнее, как достичь своей цели, и мы начали с главного — моего официального трудоустройства. Мы думали, через сколько можем претендовать на кредитование. Конечно, мы могли бы и не ждать год, как нам посоветовал финансовый специалист, а идти за ипотекой уже через три месяца. Но, насколько мне известно, в таком случае риск отказа возрастает — у банка могут возникнуть ко мне вопросы, мол, открыла ИП только ради ипотеки, а это как-то неправильно.

Копить и обратиться за помощью к друзьям и родственникам

Кроме того, для одобрения ипотеки семье понадобится 20%-ный взнос. Такой суммы у семьи Алёны пока нет.

— Денег, полученных от продажи квартиры в Солигорске, не хватило бы даже на половину стоимости квартиры в Белостоке. Но часть суммы мы уже потратили, а оставшейся не хватит даже для первоначального взноса.

Некоторые кредитные продукты предполагают и меньший размер собственного участия или даже его отсутствие, но в этом случае, говорит Алёна, резко возрастают расходы на страховку.

Сравнив условия, пара решила по возможности ежемесячно откладывать небольшую сумму. Если к моменту обращения в банк 20% суммы не будет у семьи на руках, молодые люди планируют обратиться за помощью к друзьям и родственникам.

— Нас предупредили, что есть риск отказа, если у иностранцев часовы побыт. К счастью, у моего мужа ПМЖ — pobyt stały, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

Сформировать кредитную историю

Немаловажной, по словам Алёны, является и кредитная история. Девушка говорит, что одобрить ипотеку могут и без неё, но если она есть — это станет хорошим преимуществом. Поэтому пара начала работать и над этим вопросом.

— Мы берём различную бытовую технику в кредит, чтобы потом показать банку, какие мы хорошие.

Несмотря на то, что пока до получения кредита семье далеко, Алёна настроена оптимистично.

— Главное, что у меня сейчас нет серьёзных сомнений и страхов. Я знаю, что через какое-то время — надеюсь хотя бы через год — нам дадут ипотеку и мы сможем купить жильё в Польше. И то, что мы не граждане Польши, не станет помехой.