«Тогда встает вопрос — а кто вообще автор теракта?» 4.04.2024, 10:41

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Российские спецслужбы знали, что нападут именно на «Крокус».

Информация, переданная спецслужбами США спецслужбам России содержала не только указание на тех, кто должен совершить теракт, но и указание на конкретную мишень ИГИЛ — «Крокус Сити Холл», написала The Washington post. Причем это были официальные документы, подчеркивает юрист и блогер Марк Фейгин в эфире программы «Воздух».

«Если спецслужбам России было известно место теракта, оснований под версией о том, что ФСБ имело к этому прямое отношение, появляется куда больше», — отмечает Фейгин. Он напомнил, что спецслужбы США предупреждали Россию еще за две недели. Владимир Путин тогда объявил сообщение властей США провокацией.

«А тогда встает вопрос, а кто вообще автор этого теракта? Не вы ли сами стоите за этим терактом, как минимум ваша халатность стоит за этим...»

Власти используют теракт для своих внешнеполитических целей — чтобы мобилизовать общество, не против ИГИЛ (которого якобы РФ победила), а против вполне реального врага в лице Украины, отмечает Фейгин. Использует и для усиления репрессий внутри страны. Фейгин напомнил, что был задержан по подозрению в оправдании терроризма советский диссидент Александр Скобов. Реальных террористов не ищут — но «за терроризм берут старичка-диссидента».