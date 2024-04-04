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Глава МИД Латвии отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке к войне

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  • 4.04.2024, 10:52
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Глава МИД Латвии отреагировал на заявление Лукашенко о подготовке к войне
Кришьянис Кариньш

Диктатор «мутит воду».

Глава Министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что риторика Лукашенко свидетельствует об отказе этой страны от «любых иллюзий независимости».

Об этом он сказал журналистам во время прибытия в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе 4 апреля, сообщает корреспондент «Европейской правды».

На вопрос, как Латвия относится к угрозам Лукашенко по поводу вероятных военных действий в Сувалкском коридоре – узком участке территории между Польшей и Литвой, – Кариньш сказал, что выражает «глубокое сожаление относительно Беларуси».

«Беларусь, кажется, отказалась от любых иллюзий независимости. Лукашенко, кажется, полностью сдал страну Москве. Наши балтийские страны, к сожалению, больше не видят независимой Беларуси. Мы видим Беларусь, которую полностью контролирует Россия», – пояснил он.

«Поэтому риторика, которая исходит из Минска, является, на мой взгляд, риторикой, которая разве что еще больше мутит воду», – подытожил глава латвийского МИД.

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