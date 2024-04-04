Детективная задачка на внимательность: вычислите того, кто украл груши 3 4.04.2024, 11:01

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Проверьте свою наблюдательность и логику.

Смогли бы вы раскрыть преступление? Давайте узнаем это с помощью задачки из прошлого века. Не забудьте обратить внимание на картинку и все детали.

Задача:

— Только не слушайте моего соседа, господин инспектор!

— Неужели вы с ним враждуете?

— Это происходит из-за того, что он постоянно распространяет в округе всякие грязные истории обо мне. И все это только лишь из-за того, что я перестал встречаться с его дочерью.

— Но кто же все-таки обобрал его грушевое дерево?

— Не знаю. Я целый день работал над этой картиной, так как она была нужна для выставки. Все время провел возле мольберта. Да вы сами, наверное, это заметили. Солнце так восхитительно светило сквозь окна моей студии, что я полностью загорел. Ну и кроме этого, я не являюсь садоводом-любителем.

Очень интересно! Вот почему ваш сад находится в таком заброшенном состоянии. Но вы забыли про одно обстоятельство, которое заставляет меня усомниться в ваших словах и по-другому взглянуть на дело, — возразил инспектор.

Что заметил инспектор? Ответ можно узнать здесь.