В Минскую детскую инфекционную больницу госпитализировали семь лицеистов БНТУ
- 4.04.2024, 11:15
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Что произошло?
В детскую инфекционную больницу в Минске госпитализировали семь учеников лицея БНТУ. Как сообщает пресс-служба Минздрава, состояние детей стабильное, но не называют причину госпитализации.
«Дети, поступившие в детскую инфекционную больницу, осматриваются специалистами больницы совместно со специалистами кафедр детских инфекционных болезней БГМУ. Состояние детей, находящихся на лечении в детской инфекционной больнице, стабильное. Часть подростков с меньшими жалобами находится на амбулаторном лечении дома», — говорится в сообщении.
В лицее БНТУ работает санстанция.