«Если Путин объявит мобилизацию, она станет для него последней» 2 4.04.2024, 11:42

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Социолог рассказал, с какими последствиями столкнется Кремль.

Несмотря на то, что в Кремле хотят призвать на службу 150 тысяч человек, Путин пока не объявлял масштабную мобилизацию. Если он это сделает, то будут крайне негативные последствия, но без серьезных протестов в обществе.

Такое мнение озвучил в интервью «Телеграфу» глава Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга. По его словам, Путин сам понимает, что у него есть определенные лимиты на тоталитарные замашки.

По словам Шульги, 74% россиян против новой волны мобилизации.

«В Кремле понимали, что вторая волна мобилизации будет намного тяжелее первой. Еще год назад они создали электронный реестр. Думаю, что могут и границы закрыть. Они буше подготовлены», — считает эксперт.

Но в целом новая масштабная мобилизация будет иметь крайне негативные последствия в российском обществе. Александр Шульга напомнил, что Владимир Путин уже давал обещание не объявлять массовой мобилизации, но один раз его уже нарушил. И если нарушит его второй раз, то это может стать «последними лимитом».

«Этот лимит в том, что вы не лезете в политику, а я вам даю более-менее жить, зарабатывать или что-нибудь. Он уже нарушил о «зарабатывать», а теперь вопрос еще и о «жить». Россияне вроде бы не лезут в политику. Но все равно ему мало. У них ухудшается жизнь, а их забирают на войну. Думаю, что даже у путинского режима есть лимиты, несмотря на все тоталитарные замашки», — считает Шульга.

Но, несмотря на вероятные негативные последствия, Кремль вполне может объявить еще одну волну мобилизации, но она станет последней.