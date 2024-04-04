Белорусский посол обиделся на главу российского «Первого канала» Эрнста 2 4.04.2024, 11:24

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Дмитрий Крутой

Из-за Агурбаш.

Белорусский посол в России написал письмо гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту из-за появления в эфире певицы Анжелики Агурбаш, пишет Sota.

Агурбаш была показана в сюжете о детском музыкальном конкурсе «Золотая нота» 2 апреля – в день празднования создания «союзного государства».

При этом режим Лукашенко заочно арестовал обладающую российским гражданством Агурбаш по обвинению в разжигании вражды и оскорблении Лукашенко: певица поддержала восстание 2020 года.

В письме на имя Эрнста, попавшем в распоряжение «Соты», белорусский посол Дмитрий Крутой называет появление Агурбаш в эфире «спланированной провокацией».

Крутой обещает предоставить «Первому каналу» контакты «патриотически настроенных» белорусских певцов вместо Агурбаш.