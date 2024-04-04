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Танковый взвод россиян попал в засаду ВСУ

  • 4.04.2024, 12:22
  • 4,638
Танковый взвод россиян попал в засаду ВСУ

На этот раз — на Лиманском направлении.

Россияне снова бросил в бой танки и бронемашины. На этот раз — на Лиманском направлении, пишет Институт изучения войны (ISW).

Известно, что для отбития очередной атаки украинские защитники использовали артиллерию, ПТУР и FPV-дроны.

Эксперты говорят, что в танковой атаке принимал участие минимум один взвод ВС РФ.

Это дает возможность предположить, что Шойгу не теряет надежды снова попытаться захватить Харьковщину.

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