Танковый взвод россиян попал в засаду ВСУ
- 4.04.2024, 12:22
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На этот раз — на Лиманском направлении.
Россияне снова бросил в бой танки и бронемашины. На этот раз — на Лиманском направлении, пишет Институт изучения войны (ISW).
Известно, что для отбития очередной атаки украинские защитники использовали артиллерию, ПТУР и FPV-дроны.
Эксперты говорят, что в танковой атаке принимал участие минимум один взвод ВС РФ.
Это дает возможность предположить, что Шойгу не теряет надежды снова попытаться захватить Харьковщину.