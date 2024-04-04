Политзаключенному Григорию Костусеву в тюрьме сделали операцию
- 4.04.2024, 12:23
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И сразу с операционного стола отправили в камеру.
Главе Партии БНФ и политзаключенному Григорию Костусеву, болеющему раком, сделали операцию.
«Григорию Костусеву сделали операцию — вывели катетер из мочевого пузыря… и сразу с операционного стола отправили в камеру…», — об этом в «Фейсбуке» написал его зять Дмитрий Антончик.
Напомним, Григория Костусева задержали в апреле 2021 года и в сентябре 2022 года приговорили к 10 годам колонии по делу «о попытке захвата власти».
В заключении у него обострились проблемы со здоровьем — у него обнаружили онкологическое заболевание.
Поддержите политзаключенного: Тюрьма №1, 230023, Гродно, Кирова, 1, Григорий Андреевич Костусев.