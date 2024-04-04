Политзаключенному Григорию Костусеву в тюрьме сделали операцию 4.04.2024, 12:23

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ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

И сразу с операционного стола отправили в камеру.

Главе Партии БНФ и политзаключенному Григорию Костусеву, болеющему раком, сделали операцию.

«Григорию Костусеву сделали операцию — вывели катетер из мочевого пузыря… и сразу с операционного стола отправили в камеру…», — об этом в «Фейсбуке» написал его зять Дмитрий Антончик.

Напомним, Григория Костусева задержали в апреле 2021 года и в сентябре 2022 года приговорили к 10 годам колонии по делу «о попытке захвата власти».

В заключении у него обострились проблемы со здоровьем — у него обнаружили онкологическое заболевание.

Поддержите политзаключенного: Тюрьма №1, 230023, Гродно, Кирова, 1, Григорий Андреевич Костусев.