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Политзаключенному Григорию Костусеву в тюрьме сделали операцию

  • 4.04.2024, 12:23
  • 2,286
Политзаключенному Григорию Костусеву в тюрьме сделали операцию
ГРИГОРИЙ КОСТУСЕВ

И сразу с операционного стола отправили в камеру.

Главе Партии БНФ и политзаключенному Григорию Костусеву, болеющему раком, сделали операцию.

«Григорию Костусеву сделали операцию — вывели катетер из мочевого пузыря… и сразу с операционного стола отправили в камеру…», — об этом в «Фейсбуке» написал его зять Дмитрий Антончик.

Напомним, Григория Костусева задержали в апреле 2021 года и в сентябре 2022 года приговорили к 10 годам колонии по делу «о попытке захвата власти».

В заключении у него обострились проблемы со здоровьем — у него обнаружили онкологическое заболевание.

Поддержите политзаключенного: Тюрьма №1, 230023, Гродно, Кирова, 1, Григорий Андреевич Костусев.

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