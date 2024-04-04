Тандем Путина и Патрушева совершенно оторван от реальности 5 Михаил Подляк

4.04.2024, 12:29

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С ними невозможно договариваться.

Ты знаешь, где будет теракт. Ты знаешь, когда он будет. Ты получаешь конкретные данные о возможном теракте. Ты видишь аресты в разных странах членов одной глобальной террористической сети. Но ты все равно выходишь на публику и снова сообщаешь заведомую ложь об «украинском следе» (на этот раз – Патрушев). Чтобы что?

Варианты ответов:

1. Чтобы не отчитываться собственной напуганной аудитории о несостоятельности агентурного и контртеррористического компонентов в работе своих силовых органов.

2. Чтобы подчеркнуть свою интеллектуальную и логическую недееспособность на любой (будущий) «юридический случай».

3. Чтобы продолжить продавать на внутреннем рынке безусловную психопатологию под названием «антиукраинская истерика», которая, в свою очередь, должна оправдать манифестные кровожадные намерения.

4. Чтобы примитивно замаскировать собственную террористическую сущность и террористический тип ведения войны.

Любой ответ в результате приводит к неизбежному осознанию: тандем Путин – Патрушев крайне токсичен и совершенно оторван от реальности. И бесполезно тешить себя иллюзией, что с ним можно разговаривать и договариваться…

Михаил Подоляк, Telegram