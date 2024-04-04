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Nissan X-Trail 2024 получил новую модификацию для бездорожья

  • 4.04.2024, 12:37
Nissan X-Trail 2024 получил новую модификацию для бездорожья

Салон авто отделали водостойким материалом.

У Nissan X-Trail 2024 появилась новая внедорожная версия N-Trek. Кроссовер презентовали в Австралии, а вскоре он появится и в других странах. Подробности модели раскрыли на официальном сайте японского производителя.

Новый Nissan X-Trail N-Trek в подготовили к легкому бездорожью. Он узнается по более массивным бамперам с противотуманками и пластиковому обвесу. Кроссовер получил особые 18-дюймовые диски с высокопрофильной резиной. Кроме того, все хромированные элементы на кузове заменены черным декором. Черной стала и крыша автомобиля.

Салон Nissan X-Trail N-Trek отделан особой водостойкой экокожей черного цвета. Доступны версии модели на 5 и 7 мест. Комплектация авто включает двухзонный климат-контроль, камеру, проекцию на лобовое стекло, подогрев передних и задних сидений, а также адаптивный круиз-контроль и систему полуавтономного движения ProPilot.

Кроссовер Nissan X-Trail N-Trek комплектуют 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л. с. и вариатором. Есть варианты с передним и полным приводом.

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