Клиенты «Буслiка» попали в неприятную ситуацию 4.04.2024, 13:17

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Сертификаты есть - магазинов нет.

18 января Светлане подарили сертификат от сети магазинов «Буслiк» — на 50 рублей. Но кое-какие дела отвлекли ее от шопинга. Спустя пару недель девушка специально направилась в Expobel, чтобы отоварить подарок, но магазин уже был закрыт. Следующая остановка в Dana Mall — ситуация аналогичная.

В Instagram «Буслiка» 29 января вышел пост о том, что с 24-го числа того же месяца продажа сертификатов остановлена. Клиентам рекомендовали отоварить их в ближайшее время. Но что делать тем, кто не успел в последний вагон, ведь срок действия сертификатов при покупке был 180 дней? Onliner.by cпросил у юриста и в самой компании.

О том, что у сети «Буслiк» есть проблемы, ходят слухи уже давно. Но в Минске магазины до последнего продолжали работать.

— Я за их соцсетями не слежу и знать этого не могла, — рассказывает Светлана. — В то же время на самом сертификате написано, что он действует 180 дней. По телефонам, которые указаны на обратной стороне, никто не отвечает, сайт у компании тоже не работает. В том же Instagram десятки людей задаются этим же вопросом: «Как получить товар или деньги за сертификаты?», но им не отвечают: видимо, соцсети уже не ведут.

Если я в Минске еще как-то могла успеть [отоварить сертификат], то людям из областей для того, чтобы получить товар на 50 рублей, нужно было ехать в столицу. Так это же дорога выйдет дороже! Мне больше за коллегу обидно, что она потратила свое время, решила сделать мне приятное, подарила подарок, а толку никакого не получилось. Я все откладывала на потом, но не думала, что поезд уйдет…

Сколько в стране осталось таких же держателей сертификатов, как Светлана, мы не знаем.

«Сеть закрыта уже второй месяц»

Сайт компании действительно не работает, а телефоны недоступны. Кажется, что «Буслiк» — всё, но мы находим еще несколько номеров через Картотеку. Трубку в офисе по-прежнему снимают.

— Сертификаты еще можно обналичить?

— Сеть закрыта уже второй месяц, это невозможно.

— А что с ними делать, ведь срок действия 180 дней.

— Да, понимаем, единственное — в судебном порядке взыскание может быть, больше никак.

— То есть только через суд?

— Да, говорю как есть. Мы же писали про эти сертификаты давно уже, а сейчас вот такая ситуация.

С тем же вопросом журналисты обратились к Ивану Райкевичу, специалисту по защите прав потребителей. Можно ли вернуть подаренные 50 рублей, или все сертификаты превратились в фантики?

— Согласно п. 7 Положения о порядке и условиях реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) по подарочному сертификату или иному подобному документу продавец должен обеспечить передачу товаров потребителю, предъявившему подарочный сертификат, в течение срока действия подарочного сертификата.

Поскольку к отношениям, связанным с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг) по подарочным сертификатам, применяется законодательство о защите прав потребителей, если организация не возвращает деньги за сертификаты, потребителю действительно нужно обратиться за защитой своих прав и законных интересов.

Продавец не имеет права отказывать в передаче товаров по подарочным сертификатам, а если этого он сделать не может, то обязан вернуть деньги за сертификат. Отправлять при этом клиента в суд вместо решения вопроса — позиция исключительно недопустимая.

Я бы рекомендовал недовольному покупателю сразу в суд не идти, а обратиться в местный исполком (администрацию) для того, чтобы они оказали содействие и выступили в его защиту как потребителя, вплоть до обращения в суд, в соответствии со ст. 43 Закона «О защите прав потребителей».