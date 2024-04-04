Захарова продолжает лгать 1 Telegram-канал «СерпомПо»

4.04.2024, 13:24

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Мария Захарова

Фронтвумен МИД РФ несет околесицу.

После того, как The Washington Post сообщила о том, что спецслужбы Соединенных Штатов предупреждали своих российских, так сказать, «коллег», о возможном теракте именно в «Крокусе», выкатилась фронтвумен МИД Захарова и назвала сообщение газеты «вбросом».

По существу дела Захарова ничего не сообщила. Да и не могла – кто ее, равно как и какого-нибудь бессмысленного Пескова, допустит до информации разведки? Они некомпетентны, несведущи, их дело – лгать в ответ на неудобную информацию.

Вот еще один пример. Слово «вброс» Захарова уже употребляла 16 февраля 2022 года в отношении информации СМИ демократических стран о возможном начале боевых действий Путиным в Украине.

Вот что говорила Захарова, согласно официальной «Российской газете». Начав со слова «истерия», Захарова продолжила: «Такого количества фейков, дезинформации, вбросов, клеветы, лжи в концентрированном виде я давно не видела».

Далее Захарова продолжила: «К сожалению для многих западных СМИ, война опять не состоялась. Было бы смешно, но мы оперируем все-таки тем, что пугает весь мир - понятием война. Да, они пытались сделать все, чтобы она состоялась. На страницах их газет бои были нешуточные, но к реальности это не имеет никакого отношения. Но они не унывают, они продолжают ее ждать с упорством, достойным лучшего применения».

Прошло восемь дней, наступило 24 февраля 2022 года и выяснилось, что правы были «западные СМИ», а не Захарова. Извинилась? Взяла свои слова обратно? Уволилась? Удалилась в монастырь? Ничуть ни бывало. Продолжила лгать и нести околесицу.

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