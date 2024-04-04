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В Беларусь привезли авто китайской марки Haima

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  • 4.04.2024, 13:53
  • 2,632
В Беларусь привезли авто китайской марки Haima

Что за они и сколько стоят?

В Беларуси начались продажи автомобилей китайской марки Haima.

Haima с 1992 года выпускала автомобили Mazda под собственным именем. Впоследствии компания начала делать машины своей разработки, но по технологиям «Мазды». На белорусский рынок вывели две модели: кроссовер 8S и минивэн 7X.

Кроссовер Haima 8S оснащён турбомотором 1.6 мощностью 195 л. с. (293 Нм), работающим в связке с 6-ступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды, привод только передний. По размерам кросс сопоставим с Geely Atlas Pro. Стоит автомобиль 115 000 руб. (в перерасчёте примерно 35 280 долларов).

Минивэн Haima X7 длиной 4,8 м оснащён аналогичной силовой установкой. Семиместное авто можно рассматривать в качестве альтернативы Volkswagen Sharan. Цена — 125 000 руб. (около 38 350 у. е.).

Гарантийный срок на машины Haima составляет 5 лет или 100 000 км пробега. Также дилер подчёркивает, что в Минске и Москве сформированы огромные склады запчастей для обеих моделей.

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