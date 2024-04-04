Веерные отключения электроэнергии: в Петербурге произошла диверсия на станции 4.04.2024, 13:54

Неизвестный проник на подстанцию ночью.

Очередная диверсия произошла в российском Петербурге. В ночь на 3 апреля 12000 жителей Красногвардейского района лишились электричества после взрыва электростанции неизвестными. В экстренные службы поступило сообщение о двух сильных взрывах, сообщает местное издание «Фонтанка».

Силовики на месте обнаружили два повреждённых трансформатора с отверстиями 10 и 20 см. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Диверсия». Камеры запечатлели постороннего, проникшего на подстанцию в ночь на вторник.

В «Россети Ленэнерго» уточнили, что электроснабжение было восстановлено к половине седьмого часа утра.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в городе и области до сих пор продолжаются веерные отключения электроэнергии, а ФСБ уже ищет диверсантов.