закрыть
4 апреля 2024, четверг, 14:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Веерные отключения электроэнергии: в Петербурге произошла диверсия на станции

  • 4.04.2024, 13:54
Веерные отключения электроэнергии: в Петербурге произошла диверсия на станции

Неизвестный проник на подстанцию ночью.

Очередная диверсия произошла в российском Петербурге. В ночь на 3 апреля 12000 жителей Красногвардейского района лишились электричества после взрыва электростанции неизвестными. В экстренные службы поступило сообщение о двух сильных взрывах, сообщает местное издание «Фонтанка».

Силовики на месте обнаружили два повреждённых трансформатора с отверстиями 10 и 20 см. Следователи возбудили  уголовное дело по статье «Диверсия». Камеры запечатлели постороннего, проникшего на подстанцию в ночь на вторник.

В «Россети Ленэнерго» уточнили, что электроснабжение было восстановлено к половине седьмого часа утра.

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что в городе и области до сих пор продолжаются веерные отключения электроэнергии, а ФСБ уже ищет диверсантов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко