Сенсационные подробности: россияне «сдали» крейсер «Москва» за $3 тысячи 3 4.04.2024, 14:00

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В операции не обошлось без российского «крота».

В анонсе программы «Храбрые сердца» на телеканале «1+1», посвященной украинским защитникам моря, рассказали о сенсационных подробностях атаки ВСУ на российский крейсер «Москва», пишет «Главред».

«Это была сложная операция, ее результат - это взаимодействие всех Сил безопасности и обороны и совместные действия в воздухе, на воде, на суше и в тылу. Многие вещи сейчас мы не можем рассказать, но безусловно после победы мы раскроем больше деталей, о которых будут писать книги и снимать хорошие фильмы. Подбитие крейсера «Москва» - это важная операция, которая была началом большого украинского контрнаступления и противодействия российским захватчикам на Черном море. Без подбития крейсера не было бы и освобождения Змеиного», - говорит представитель украинской разведки Андрей Юсов.

Ведущая проекта Валентина Хамайко рассказала, что редакции «Храбрых сердец» стало известно о том, что один из представителей российского черноморского флота продал данные с GPS-навигатора крейсера «Москва» украинским военным всего за 3000 долларов.

«В таких случаях традиционно можем сказать, что мы не подтверждаем, но и не опровергаем этот факт. Конечно, мы получаем данные от военнослужащих средних и высших рангов, и эти данные часто играют важную роль в планировании разного рода операций», - говорит Андрей Юсов.

Представитель Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что россияне недооценили уровень опасности.

«Враг не до конца понимал наши возможности, поэтому это имперское превосходство сыграло с ними злую шутку. Было впечатление, что некоторые посты вообще не были задействованы, потому что этот корабль имел три эшелона противовоздушной обороны, которые могли отразить атаку. Даже после того, как мы уничтожили крейсер «Москва» россияне не поняли наши намеки, и потом мы в том же районе потопили буксир «Василий Бех», - говорит Дмитрий Плетенчук.