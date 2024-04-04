Польские визовые центры изменили правила регистрации на подачу документов 4 4.04.2024, 14:07

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Введено серьезное новшество.

Польские визовые центры в Беларуси изменили правила проверки клиентов во время регистрации. Теперь нужно будет на камеру показать свое лицо и паспорт.

«Во время регистрации вам необходимо иметь при себе оригинал паспорта, а регистрацию осуществлять с устройства с работающей камерой (смартфон, компьютер)», — говорится на сайте компании VFS.Global.

Каждому заявителю необходимо регистрироваться индивидуально, кроме случаев, когда регистрируется семья (супруги и несовершеннолетние дети). Для регистрации семьи можно прийти только одному совершеннолетнему члену группы, но нужно предоставить документальное подтверждение родства.