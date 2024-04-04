В гродненской квартире нашли тела мужа и жены 1 4.04.2024, 14:22

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Возбуждено уголовное дело.

16 марта 44-летняя жительница Гродно перестала выходить на связь. Ее дочери, проживающие за границей, забили тревогу и попросили свою бабушку навестить родителей. 18 марта пенсионерка отправилась к дочери домой. Калитка во двор была закрыта, а дверь в доме не заперта на ключ. В одной комнате женщина нашла тело своей дочери с ссадинами и гематомами на лице и шее, а в другой — тело 51-летнего зятя.

Известно, что незадолго до трагедии супруги поругались, но помирились и продолжили жить вместе. Согласно одной из версий следователей, мужчина избил и задушил женщину. Когда он понял, что жена мертва, то попытался замести следы — об это свидетельствуют обнаруженные в стиральной машине окровавленные вещи и замытые след крови на ковре. После этого мужчина совершил самоубийство.

Возбуждено уголовное дело по статье убийство. Назначены судебно-медицинские экспертизы.