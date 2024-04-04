ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам из HIMARS 4.04.2024, 15:38

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Россияне строили фортификационные сооружения на юге.

Бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был нанесен удар с реактивной артсистемы HIMARS, сообщили ССО Вооруженных сил Украины в Telegram.

«В ходе разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, возводившего новые фортификационные сооружения и пункт управления».

Отмечается, что операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали по скоплению врага огонь HIMARS.

В результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили: 14 военнослужащих погибшими и 7 военнослужащих ранены.