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ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам из HIMARS

  • 4.04.2024, 15:38
  • 1,948
ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам из HIMARS

Россияне строили фортификационные сооружения на юге.

Бойцы Сил специальных операций уничтожили оккупантов, возводивших фортификационные сооружения на юге. По захватчикам был нанесен удар с реактивной артсистемы HIMARS, сообщили ССО Вооруженных сил Украины в Telegram.

«В ходе разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, возводившего новые фортификационные сооружения и пункт управления».

Отмечается, что операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали по скоплению врага огонь HIMARS.

В результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили: 14 военнослужащих погибшими и 7 военнослужащих ранены.

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