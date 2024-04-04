«Границу удалось пройти за 23 часа» 2 4.04.2024, 16:34

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К выходным выросла очередь из автобусов на выезд в Польшу.

Длинная очередь из автобусов собралась в пункте пропуска «Брест» на выезд из Беларуси в Польшу. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По состоянию на 16.00 4 апреля в очереди в «Бресте» стоит 41 автобус и еще 250 легковушек. В чате по пересечению границы сообщают о длительном времени простоя.

Так, например, пассажирка автобуса сообщила «Зеркалу», что белорусско-польскую границу ей удалось пройти за 23 часа. Пользователи советуют тем, кто спешит поскорей добраться в Польшу, подходить к водителям автобусов, стоящих впереди очереди и спрашивать о наличии у них свободных мест.

На литовском направлении в очередях простаивает 360 легковушек (200 — в «Каменном логе» и 160 — в «Беняконях»). В «Григоровщине» выезда в Латвию ожидают 65 легковых авто.

Кроме того выезда в страны ЕС ожидают 2910 грузовиков: 940 — в «Беняконях», 850 — в «Каменном логе», 820 — в «Григоровщине» и 300 — в «Козловичах» (Польша).