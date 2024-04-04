закрыть
4 апреля 2024, четверг, 17:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские защитники сбили иранский ударный дрон Shahed-136

1
  • 4.04.2024, 16:54
  • 1,880
Украинские защитники сбили иранский ударный дрон Shahed-136

С помощью ЗРК «Vampire».

В сети опубликована видеозапись боевой работы украинского экипажа ЗРК «Vampire». Как сообщает censor.net, на записи снят момент сбивания иранского ударного дрона Shahed-136.

VAMPIRE - это портативный ЗРК американского производства для борьбы с беспилотниками, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (например, на внедорожник) для запуска недорогих ракет.

APKWS или других боеприпасов с лазерной наводкой. Система самостоятельна и может быть установлена на любой наземный транспорт за несколько часов.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко