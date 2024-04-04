Украинские защитники сбили иранский ударный дрон Shahed-136 1 4.04.2024, 16:54

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С помощью ЗРК «Vampire».

В сети опубликована видеозапись боевой работы украинского экипажа ЗРК «Vampire». Как сообщает censor.net, на записи снят момент сбивания иранского ударного дрона Shahed-136.

VAMPIRE - это портативный ЗРК американского производства для борьбы с беспилотниками, который можно установить на большинство транспортных средств с грузовым кузовом (например, на внедорожник) для запуска недорогих ракет.

APKWS или других боеприпасов с лазерной наводкой. Система самостоятельна и может быть установлена на любой наземный транспорт за несколько часов.