Лукашенко провел кадровые перестановки в военном блоке 7 4.04.2024, 18:02

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Они затронули Военную академию и командование войсками Северо-западного оперативного командования.

Александр Лукашенко 4 апреля провел кадровые перестановки, которые затронули Военную академию и командование войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил, сообщила пресс-служба политика.

Полковник Дмитрий Соболь назначен первым заместителем начальника Военной академии Беларуси. Занимавший ранее эту должность полковник Игорь Козлов назначен заместителем командующего войсками Северо-западного оперативного командования Вооруженных Сил.

На этом посту Козлов сменил генерал-майора Владимира Кулажина, который уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.