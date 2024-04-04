Премьер Румынии назвал варианты объединения с Молдовой 1 4.04.2024, 18:10

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Марчел Чолаку

В первую очередь это будет зависеть от желания граждан Молдовы.

Объединение Румынии и Молдовы может произойти либо внутри Евросоюза, либо вне его, однако для этого нужно желание граждан Моловы, заявил румынский премьер-министр Марчел Чолаку в интервью DC News.

«Я поддерживаю союз, у меня нет на это запрета. Это мое право! Я по-прежнему верю в союз между республикой Молдова и Румынией», — сказал Чолаку цитата по (România TV).

Премьер пояснил, что изменить несправедливое прошлое невозможно, но можно построить будущее.

Он подчеркнул, что объединение может произойти либо внутри ЕС, либо стороны найдут другой путь. Однако первым государством, которое должно показать, что оно хочет союза, является Молдова, подчеркнул ранее Чолаку.

Весной 2022 года президент Молдовы Майя Санду заявила, что объединение с Румынией может произойти лишь при наличии такого желания у народа. Проведенный в декабре 2022 года опрос Института развития и социальных инициатив показал, что против объединения с Румынией выступают 53,7% молдаван (поддержали идею 32,8% респондентов).