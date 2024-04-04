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Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине

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  • 4.04.2024, 18:28
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Генсек НАТО спрогнозировал два сценария развития войны в Украине
Йенс Столтенберг

Подробности.

Союзники по НАТО могут предоставить Украине больше помощи для деоккупации территорий. В противном случае ситуация в стране может стать еще более опасной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Мы наблюдаем натиск российских войск на фронте. Россия мобилизует больше войск. Это с одной стороны. А с другой мы видим готовность России пожертвовать людьми и военным снаряжением. Вот почему мы говорим о срочности мобилизовать поддержку Украины», - сказал чиновник.

По его словам, есть два сценария развития событий. Союзники по НАТО могут предоставить свою помощь Украине и вооруженные силы смогут вернуть себе больше территории.

«С другой стороны — этого может не произойти и Украина потеряет еще больше территории, и ситуация в Украине может стать еще более опасной», - добавил генсек.

Он уточнил, что для достижения долгосрочного мира в Украине нужно обеспечить мощные вооруженные силы страны. В НАТО уверены, что Украина может достичь новых успехов, поэтому нужно действовать энергично, чтобы оказать еще большую ей поддержку.

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