Путин пообещал избавить россиян от импортных лекарств, товаров и техники 1 4.04.2024, 19:02

2,682

В ближайшие шесть лет.

Российская экономика самостоятельно должна снабжать гражданам необходимыми товарами, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

По его словам, отечественная продукция вместо импортной должна увеличить долю во всех ключевых сегментах. «На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров», — перечислил Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — цитирует президента РФ «РИА Новости».

Чтобы это произошло, по словам Путина, ближайшие 6 лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. Важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, агропромышленный комплекс «с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и современных управленческих процессов», сказал Путин.

Экономический план Путина на новый 6-летний срок, по итогам которого может стать самым «долгоиграющим» правителем России со времен Екатерины II, включает сокращение доли импорта в российской экономике до уровней Советского союза.

К 2030 году объем иностранных товаров в стране должен сократиться до 17% ВВП, следует из поручений Путина, сделанных по итогам февральского послания Федеральному собранию.

В последние 14 лет этот показатель держался стабильным — около 20-21% ВВП. И даже после вторжения в Украину, после кратковременной просадки в прошлом году, восстановился до 19-20%.

Импорт в объеме 17% ВВП — это уровень последних лет Советского Союза, следует из данных Всемирного банка. Так, в 1990-м году этот показатель составлял 17,9%, а в 1991-м падал до 13% на фоне валютного кризиса, поразившего дряхлую советскую экономику.

Рекордной — 48,2%ВВП — доля импорта в России была в 1992 году, когда правительство Егора Гайдара открыло границы для торговли, чтобы наполнить полки магазинов. Во второй половине 1990-х объем импорта по отношению к ВВП снизился до 24-26%, а в первой половине 2000х — до 21-22%, согласно статистике ВБ.

Снижение импорта до 17% ВВП потребует отказа от значимой части импортных товаров и услуг, указывает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra FM Дмитрий Полевой: для этого придется переформатировать производственные цепочки и конечный выпуск.

Пока импортозамещение успешно идет в сельхозпродукции и продовольствии, но с товарами с высокой добавленной стоимостью успехов куда меньше, констатирует Полевой. В прошлом году, по данным ЦБ РФ, в Россию было завезено товаров на $303 млрд, что близко к рекордным максимумам до аннексии Крыма ($318-341 млрд в 2011-13 гг.). Закупки за рубежом машин и оборудования выросли на 24%, а одежды и обуви — на 21%.