закрыть
4 апреля 2024, четверг, 19:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин пообещал избавить россиян от импортных лекарств, товаров и техники

1
  • 4.04.2024, 19:02
  • 2,682
Путин пообещал избавить россиян от импортных лекарств, товаров и техники

В ближайшие шесть лет.

Российская экономика самостоятельно должна снабжать гражданам необходимыми товарами, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.

По его словам, отечественная продукция вместо импортной должна увеличить долю во всех ключевых сегментах. «На нашем внутреннем рынке должна увеличиваться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров», — перечислил Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

«Все это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объемах, чем сейчас», — цитирует президента РФ «РИА Новости».

Чтобы это произошло, по словам Путина, ближайшие 6 лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. Важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, агропромышленный комплекс «с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и современных управленческих процессов», сказал Путин.

Экономический план Путина на новый 6-летний срок, по итогам которого может стать самым «долгоиграющим» правителем России со времен Екатерины II, включает сокращение доли импорта в российской экономике до уровней Советского союза.

К 2030 году объем иностранных товаров в стране должен сократиться до 17% ВВП, следует из поручений Путина, сделанных по итогам февральского послания Федеральному собранию.

В последние 14 лет этот показатель держался стабильным — около 20-21% ВВП. И даже после вторжения в Украину, после кратковременной просадки в прошлом году, восстановился до 19-20%.

Импорт в объеме 17% ВВП — это уровень последних лет Советского Союза, следует из данных Всемирного банка. Так, в 1990-м году этот показатель составлял 17,9%, а в 1991-м падал до 13% на фоне валютного кризиса, поразившего дряхлую советскую экономику.

Рекордной — 48,2%ВВП — доля импорта в России была в 1992 году, когда правительство Егора Гайдара открыло границы для торговли, чтобы наполнить полки магазинов. Во второй половине 1990-х объем импорта по отношению к ВВП снизился до 24-26%, а в первой половине 2000х — до 21-22%, согласно статистике ВБ.

Снижение импорта до 17% ВВП потребует отказа от значимой части импортных товаров и услуг, указывает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям Astra FM Дмитрий Полевой: для этого придется переформатировать производственные цепочки и конечный выпуск.

Пока импортозамещение успешно идет в сельхозпродукции и продовольствии, но с товарами с высокой добавленной стоимостью успехов куда меньше, констатирует Полевой. В прошлом году, по данным ЦБ РФ, в Россию было завезено товаров на $303 млрд, что близко к рекордным максимумам до аннексии Крыма ($318-341 млрд в 2011-13 гг.). Закупки за рубежом машин и оборудования выросли на 24%, а одежды и обуви — на 21%.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко