закрыть
4 апреля 2024, четверг, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске продают квартиру с тремя балконами

2
  • 4.04.2024, 20:07
  • 2,514
В Минске продают квартиру с тремя балконами

Два из них внутри и один снаружи.

Квартиру с необычной планировкой выставили на продажу в Минске. Внимание на лот обратил телеграм-канал «Будни риэлтора».

Квартира находится в клубном доме по адресу: улица Васнецова, 34. Ее общая площадь составляет 110,5 кв. м.

Жилье привлекает внимание в первую очередь своей необычной двухуровневой планировкой. Здесь размещаются две жилые комнаты, два санузла, две лоджии, одна кухня, гостиная и подсобное помещение.

«Это уголок комфорта и безопасности, который воплощает в себе все, что вы ищете в своем идеальном доме», — говорится в объявлении о продаже.

Стоимость квартиры — 160 тысяч долларов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко