В Минске продают квартиру с тремя балконами 2 4.04.2024, 20:07

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Два из них внутри и один снаружи.

Квартиру с необычной планировкой выставили на продажу в Минске. Внимание на лот обратил телеграм-канал «Будни риэлтора».

Квартира находится в клубном доме по адресу: улица Васнецова, 34. Ее общая площадь составляет 110,5 кв. м.

Жилье привлекает внимание в первую очередь своей необычной двухуровневой планировкой. Здесь размещаются две жилые комнаты, два санузла, две лоджии, одна кухня, гостиная и подсобное помещение.

«Это уголок комфорта и безопасности, который воплощает в себе все, что вы ищете в своем идеальном доме», — говорится в объявлении о продаже.

Стоимость квартиры — 160 тысяч долларов.