Фигурантами уголовных политических дел в Беларуси стали более 30 иностранцев 4.04.2024, 20:51

Среди них больше всего граждан Украины.

Фигурантами уголовных политических дел в Беларуси стали более 30 иностранцев (точная цифра неизвестна), они до сих пор находятся в местах неволи, сообщает «Вясна».

Среди них больше всего граждан Украины — 20. С началом полномасштабной агрессии России в феврале 2022-го усилилось давление и преследование украинцев в Беларуси. Обычно их обвиняют в «агентурной деятельности» и «шпионаже».

В списке также 7 россиян, 3 поляка, трое граждан Латвии, 2 — Узбекистана и 1 — Казахстана. Иностранцев преследуют за участие в акциях протеста, комментарии, передачу информации независимым СМИ и родственникам за границу.

Известно, что житель Петрикова Виталий Скударнов, имеющий гражданство Казахстана, в феврале 2022-го был осужден за «разжигание иной социальной вражды», «оскорбление представителя власти» и «оскорбление Лукашенко» (срок правозащитникам неизвестен). Он находится в новополоцкой колонии №1.