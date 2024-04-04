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ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов

  • 4.04.2024, 21:49
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ВСУ показали, как уничтожают технику оккупантов

Российские захватчики выезжают на поле боя колоннами.

Российские захватчики выезжают на поле боя колоннами, как на парад, чтобы захватить позиции украинских войск. Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады показали, как уничтожают оккупантов и их технику.

Об этом сообщает Telegram бригады.

«Ежедневно враг пытается давить техникой в зоне ответственности 47 отдельной механизированной бригады. На поле боя выезжают колоннами, как на парад. И это свидетельствует о том, что российским оккупантам крайне важен участок, который удерживает наша бригада», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в свою очередь воины 47 ОМБр встречают российских оккупантов салютом. Вражеская бронетехника назад не возвращается, как и сами же захватчики.

На видео показан результат взаимодействия инженеров, артиллеристов и операторов дронов 25 ОШБ 47 отдельной механизированной бригады. В результате боевой работы была уничтожена вражеская БМП вместе с оккупантами.

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