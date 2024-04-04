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С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО

  • 4.04.2024, 22:06
С начала года Украина уже внедрила более 50 стандартов НАТО

До конца года Министерство обороны Украины планирует принять еще около 40 стандартов.

В 2024 году Украина планирует внедрить около 90 стандартов НАТО, из которых более 50 уже принято, в рамках усилий по повышению эффективности ВСУ в сотрудничестве с НАТО.

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.

В ведомстве отмечают, что Минобороны Украины в рамках сотрудничества с НАТО продолжает повышение эффективности Вооруженных сил Украины.

«С этой целью с начала 2024 года принято более 50 военных стандартов. Речь идет, в частности, о военных стандартах по эксплуатации вооружения и военной техники, безопасности хранения боеприпасов и взрывчатых веществ, управления войсками и так далее», — говорится в сообщении.

Также в Минобороны Украины заявили, что в этом году было принято два национальных стандарта системы управления жизненным циклом вооружения и военной техники.

До конца 2024 года Министерство обороны планирует принять еще около 40 стандартов, рекомендованных Альянсом.

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