В Курске раздались взрывы и произошел пожар

В Курске раздались взрывы и произошел пожар2
- 4.04.2024, 22:29
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Причиной называют якобы атаку беспилотников.
В российском городе Курск сегодня вечером, 4 апреля, прогремели взрывы и произошел пожар, в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны. Причиной называют якобы атаку беспилотников.
Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта и местные паблики.
Перед тем, как в городе прогремели взрывы, власти региона объявили об опасности дронов по области.
Впоследствии в сети стали появляться кадры с взрывами в Курске. Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка.
Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО. Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника, и подтвердил информацию о пожаре.
«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», - говорится в публикации российского чиновника.