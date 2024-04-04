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В Курске раздались взрывы и произошел пожар

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  • 4.04.2024, 22:29
  • 2,036
В Курске раздались взрывы и произошел пожар
Иллюстративное фото

Причиной называют якобы атаку беспилотников.

В российском городе Курск сегодня вечером, 4 апреля, прогремели взрывы и произошел пожар, в регионе работают силы и средства противовоздушной обороны. Причиной называют якобы атаку беспилотников.

Об этом сообщает Charter97.org, ссылаясь на Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта и местные паблики.

Перед тем, как в городе прогремели взрывы, власти региона объявили об опасности дронов по области.

Впоследствии в сети стали появляться кадры с взрывами в Курске. Также в пабликах рассказали о пожаре в районе Центрального рынка.

Как заявил курский губернатор, в городе работает ПВО. Позже он отчитался о якобы сбитии беспилотника, и подтвердил информацию о пожаре.

«После сбитого БПЛА есть возгорание в районе Центрального рынка. Оперативные службы выехали на место», - говорится в публикации российского чиновника.

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