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Зеленский: ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на фронте

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  • 4.04.2024, 22:54
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Зеленский: ВСУ удалось стабилизировать ситуацию на фронте
Владимир Зеленский

Несмотря на дефицит снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 4 апреля, сообщил, ВСУ удалось стабилизировать позиции на фронте в условиях дефицита снарядов.

Во время вечернего видеообращения Зеленский рассказал, что на Ставке верховного главнокомандующего он заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского.

«Также на Ставке был еще один подробный отчет — Главкома — по поводу всех тех точек на фронте, где российская армия рассчитывала иметь успех сейчас. Удалось стабилизировать наши позиции», — сказал президент.

Зеленский добавил, что главком доложил о действиях украинских силы, которые не дают оккупантам продвигаться.

«И в условиях дефицита снарядов, существенного замедления в снабжении такие результаты действительно очень хорошие», — добавил он.

Президент Украины поблагодарил солдат и командиров, которые обеспечивают результат на поле боя.

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