Напавший с ножом на российского губернатора мужчина якобы слышал голоса 6 5.04.2024, 9:04

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Они отдавали ему приказы.

В России задержанный за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса мужчина объяснил свой поступок «приказом голоса в голове», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в СК. Об этом же сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, нападавшим оказался 42-летний житель Апатитов Александр Быданов. Он не состоял на учете в психоневродиспансере, уточнил источник ТАСС.

Как пишет «Коммерсантъ», во время задержания Быданова ранили в ногу из пистолета. По предварительным данным, он является сотрудником РЖД и ранее несколько раз привлекался к административной ответственности, в том числе за ДТП.