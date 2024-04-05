Как королевич Владислав владел престолом Московского царства 5.04.2024, 12:51

В истории ВКЛ был период, когда восточный сосед де-юре был присоединен к нашему государству.

В истории Московии существовал период, когда титулом русского царя в течение почти 24 лет владел будущий великий литовский князь Владислав IV. Правда, фактически управлять царством на востоке он так и не смог, пишет «Литвин».

В 1598-1613 годы в Московском государстве наступил период «смутного времени», сопровождавшийся тяжелейшим социально-экономическим и политическим кризисом. После свержения в 1610 году царя Василия Шуйского переходное правительство, состоящее из семи самых влиятельных членов казалось бы всесильной Боярской думы (Семибоярщины), желая укрепить свою власть и одновременно наладить отношения с Речью Посполитой, решило возвести на престол королевича Владислава.

Это был продуманный шаг, который обеспечил бы измученным войнами землям Московии мир и благоденствие. Польско-литвинские законы могли бы защищать любого жителя государства от произвола, который свирепствовал после дикой авантюры Ивана Грозного с опричниной, после трехлетнего голода и кровавых расправ в правление Бориса Годунова.

О союзе с Польшей и Литвой в рамках единой державы московская аристократия мечтала еще при царе Иване Четвертом. Но Грозный хотел править цивилизованной европейскими странами, какими тогда были ВКЛ и Польское королевство, не с помощью законов, но только своей личной волей. Его абсолютизм ничем не мог быть ограничен. И такой государь не нужен был полякам и литвинам. Затея Ивана Грозного с обретением трона Польши и Литвы провалилась, несмотря на усилия боярской дипломатии.

О намерении отдать московскую корону представителю Речи Посполитой Боярская Дума заявляла еще и в 1606 году после провала короткого царствования на Москве "доброго царя" Лжедмитрия Первого. К 1610 году московским боярам надо было поторопиться с выбором – на горизонте маячил приход к власти нового самозванца ( так называемого Тушинского вора Лжедмитрия II).

Основным условием получения русского трона было принятие будущим царем православия. В официальном приглашении, отправленном боярами польскому королю Сигизмунду и его сыну, было особо подчеркнуто, что Владислав должен почитать чудотворные мощи местных святых и охранять права русской церкви. Причем храмов иной веры в Московском государстве быть не должно.

Таким требованием Дума ограждала страну от новых потрясений. В 1605 году первый Лжедмитрий пытался распространить католическую веру в царстве. Такое обещание он давал своему благодетелю Юрию Мнишеку. Но мечтания Лжедмитрия Первого таки и остались пустым звуком. Церкви в Москве не были перестроены в костелы.

В 1610 году под Москвой стояли польско-литовские войска. Но если Лжедмитрий распустил своих западных наемников, полагаясь на бояр, то Дума 1610 года уже не могла просто так избавиться от хоругвей Речи Посполитой.

Избранием Владислава на престол Московии бояре хотели добиться сразу двух целей – освободить Москву от западных отрядов (поляков, немцев, литвинов) и взять власть в свои руки. Так как Владислав был достаточно молод (в те годы ему исполнилось лишь 15 лет), члены Думы надеялись, что его власть будет номинальной, а все полномочия перейдут к старым аристократическим родам.

Между Речью Посполитой и Россией должен быть заключен вечный союз. Но при одном важном условии. Литовским и польским панам управлять земскими делами, быть воеводами или наместниками запрещалось. Не допускались к участию в общественной жизни Московии и католики.

Несмотря на серьезные разногласия, в итоге между Сигизмундом и московским двором в 1610 году все же был заключен договор. В августе этого же года Владислав присягнул Москве. Бояре даже заказали для коронации корону с 255 драгоценными камнями. Но на церемонию крещения и венчания королевич Владислав физически не явился. Естественно, и на московский трон он не был венчан шапкой Мономаха.

Серьезным препятствием на пути к русскому трону, было, конечно, требование принятия православия. Будущий русский царь категорически от него отказался. Напротив, отец Владислава Сигизмунд III пожелал, чтобы Московия начала исповедовать католичество. Вдобавок он заявил, что регентом желает стать сам.

Простояв в Смоленске во главе вооруженных отрядов, так и не зайдя в Москву, Сигизмунд вместе с сыном вернулись в Варшаву. Королевич Владислав начал раздавать своим приближенным вотчины в царстве Московском. Но фактически правила страной Семибоярщина.

Однако еще на этапе ведения переговоров в сентябре 1610 года бояре впустили в Москву польское войско. В итоге святейший Гермоген, вначале давший согласие на воцарение Владислава, поднял восстание среди народа. В 1613 году с помощью ополчения, возглавляемого Мининым и Пожарским, ему удалось низложить Боярскую думу. Царем Русского государства стал Михаил Федорович, первый представитель династии Романовых.

Амбициозный Владислав, мечтавший о великой славе, в 1616-1618 гг., поощряемый сеймом, попытался вернуть трон и даже сумел победить в нескольких сражениях. Но большего сделать ему не удалось – захватить Москву он не сумел. Однако титул русского царя он продолжал носить до 1634 года, пока не стал королем Речи Посполитой.

Значительно усилить королевскую власть Владиславу так и не удалось. Более того, после его смерти золотой век для Речи Посполитой закончился. Сразу после кончины короля Владислава в 1648 году началось восстание казаков в Украине. Этим воспользовались шведы, тут же начавшие вторжение. Польша и Литва вступили в полосу жестоких войн, последствия которых были губительны и отозвались в 18 веке распадом державы.