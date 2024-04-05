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Карточки некоторых банков могут работать с перебоями предстоящей ночью

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  • 5.04.2024, 13:58
Карточки некоторых банков могут работать с перебоями предстоящей ночью

Причина — технологические работы.

Карточки некоторых банков могут работать с перерывами в ночь с пятницы на субботу, 6 апреля. Причина — технологические работы, которые будет проводить Банковский процессинговый центр, пишет zerkalo.io.

Как сообщают «Белинвестбанк» и «БТА Банк», технологические работы в Банковском процессинговом центре запланированы в промежутке с 2.00 до 3.30. В это время возможно кратковременные перерывы в обслуживании платежных карточек, предупреждают финучреждения.

Банковский процессинговый центр оказывает услуги для нескольких банков — «Беларусбанк», «Белагропромбанк», «Белинвестбанк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Банк „Решение“», «Цептербанк», «БТА Банк».

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