Новый недорогой внедорожник Toyota показали до презентации 4 5.04.2024, 14:23

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Toyota 4Runner 2024 построят на платформе модели Land Cruiser.

Toyota продолжает раскрывать подробности нового поколения рамного внедорожника 4Runner нового поколения. Его презентуют 9 апреля, а пока опубликованы новые фото и видео с авто. Они появились на официальном сайте японского автопроизводителя.

На новых фото видно заднюю часть и салон Toyota 4Runner. Как и ожидалось, внедорожник отличается брутальным рубленым дизайном с расширенными крыльями и напоминает родственный пикап Toyota Tacoma.

В салоне видна виртуальная панель приборов и большой сенсорный дисплей. В двери багажника отдельно опускается заднее стекло.

Новый Toyota 4Runner построен на рамной платформе TNGA-F, которую также использует Toyota Land Cruiser 300, но он будет дешевле собрата. Как и пикап Tacoma, он получит 2,4-литровые бензиновые турбомоторы на 231 и 282 л. с., также может появиться 326-сильная гибридная версия.

Конечно же, внедорожник сохранит полный привод с понижающей передачей и блокировками дифференциалов. Также в линейке останется вариант повышенной проходимости TRD с внедорожной резиной и увеличенными шинами.