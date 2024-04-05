Экс-игрок сборной Беларуси стала лучшим тренером в лиге фарм-клубов НБА 5.04.2024, 21:04

Линдсей Хардинг стала первой женщиной с таким достижением.

Бывшая баскетболистка сборной Беларуси Линдсей Хардинг теперь возглавляет «Стоктон Кингз» из G-лиги – турнира, где выступают фарм-команды НБА, сообщает «Трибуна».

В начале сезона она установила уникальное достижение, став первой женщиной-тренером, которой удалось одержать победу в турнире.

Но та победа осталась далеко не единственной. Фарм клуб «Сакраменто» (именно к этой команде относится «Стоктон Кингз») под руководством Хардинг одержал 22 победы в 32 матчах и выиграл регулярный чемпионат в Западной конференции.

Причем результат 22-10 стал лучшим во всей лиге. После победы в последнем туре команда поздравила тренера так же, как и с первой победой, щедро облив водой.

Кроме того экс-баскетболистка белорусской сборной еще и стала первой женщиной в истории G-лиги, которая была признана тренером года.

Достижение Хардинг отметили на матче НБА «Сакраменто» - «Клипперс» (109: 95).

В ночь на 5 апреля «Стоктон Кингз» сыграл первый матч плей-офф с «Санта Крус Уорриорс» - и победил 112:109.