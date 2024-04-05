Три эффективных способа восстановиться за выходные 5.04.2024, 21:51

О них рассказала психолог.

Многие ждут выходные дни, чтобы восполнить энергию, потраченную за будни. К счастью, даже за столь непродолжительное время действительно можно принести пользу организму и получить заряд бодрости и положительных эмоций. Но часто бывает так, что выходные прошли, а ощущения, что вы отдохнули и восстановили силы, совсем нет.

Как правильно восстанавливаться за выходные, сайту championat.com рассказала психолог Ирина Тихомирова:

- Чтобы избежать выгорания и не терять мотивацию, важно отдыхать не только на выходных, но и в течение недели.

Чтобы качественно отдохнуть, недостаточно просто пролежать на кровати — необходимо сменить обстановку и заняться новой деятельностью, до которой обычно не доходят руки. Если в течение недели вы активно проводите время, на выходных следует побыть в тишине, почитать книгу, посмотреть фильм и выйти на прогулку.

Будет лучше, если вы приведёте мысли в порядок. Кроме того, не забывайте про здоровый образ жизни и правильное питание. Послабления в виде алкоголя или фастфуда только ухудшат ваше самочувствие и воспрепятствуют качественному отдыху. Рекомендуем сбалансированно питаться, делать зарядку, находиться в проветренном помещении, сходить на йогу и помедитировать.

Посещение бани, косметолога и массажиста улучшат внешнее состояние и нормализуют сон, что впоследствии хорошо скажется на настроении и общем самочувствии.

Три золотых правила для качественных выходных:

Смените активность

В современном мире сложилась установка, что нужно постоянно работать, чтобы чего-то добиться. Большая часть людей разучились отдыхать, потому что сосредоточены на чём-то одном и не могут переключиться. Зацикливание на работе, ведении домашнего хозяйства и воспитании детей может привести к выгоранию. И тогда одних выходных будет недостаточно, чтобы восполнить энергию. Одним из самых эффективных способов отдохнуть считается смена деятельности.

Чередовать активность важно не только на выходных, но и в течение рабочего дня. Допустим, после нескольких часов активности вам нужно отдохнуть, и тогда вы переключаетесь на бытовую деятельность. Если говорить о выходных, лучше всего заняться тем, что вас вдохновляет. Тут важно помнить именно о том, что приносит удовольствие конкретно вам. Не имеет значения, пойдёте вы в горы или встретитесь с друзьями, главное — эмоции, которые вы получите от этой активности. Рутинные действия перестают со временем приносить новые идеи и заряд мотивации. Поэтому для восстановления на выходных следует сделать что-то иное.

Не придерживайтесь принципа «не хочется, но надо»

В глубине души многие знают, чего хотят, видят пути, с помощью которых можно достигнуть цели, и понимают, сколько времени на это потребуется. Но даже владея этой информацией, некоторые не предпринимают никаких действий. Потому что есть другие «важные» дела, которые в течение рабочей недели осуществить не получается. А ведь делая на выходных «что надо», мы теряем энергию и не восполняем силы.

По словам психолога, вы не сможете восстановиться за два дня, если делаете то, что не хочется. Например, на выходных мы, как правило, посещаем родственников, так как с ними нужно поддерживать хорошие отношения. Если эти встречи идут вразрез с вашими желаниями, вы не получаете «глоток воздуха», необходимо пересмотреть тайм-менеджмент и определить другие границы времени.

Спрашивайте себя, приносит ли выбранное занятие энергию

Пробовать новое необходимо, чтобы развиваться как личность, добиваться поставленных целей и повышать качество жизни. Но не всегда ваши идеи будут хорошо отражаться на ментальном состоянии. И это вовсе не значит, что не стоит пробовать что-то новое. Вы не можете быть уверены в негативном результате, поэтому испытывайте на себе различные активности, а после обязательно спрашивайте себя, принесло ли вам выбранное занятие энергию и удовольствие или нет.

На выходных мы должны делать то, что приносит больше энергии по сравнению с обыденной деятельностью. Работа тоже может приносить удовольствие, но так или иначе она тратит внутренние ресурсы. Делая что-то на выходных, обязательно отслеживайте, приносит ли это занятие энергию или нет? Если вы не получаете позитивный заряд, выбранная активность вам не подходит. Выбирайте то, что позволяет отдохнуть и ментально, и физически.