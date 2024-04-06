«Волосы встанут дыбом»: коллаборант Губарев неожиданно раскрыл масштаб российских потерь

«Волосы встанут дыбом»: коллаборант Губарев неожиданно раскрыл масштаб российских потерь7
- 6.04.2024, 11:28
- 9,588
Россияне будут шокированы.
Прокремлевский коллаборант и военный преступник Павел Губарев неожиданно признал огромные потери российской армии в войне против Украины.
Своими размышлениями на этот счет он поделился во время одного из недавних стримов, отрывок из которого был обнародован в соцсетях.
По словам Губарева, потери российских захватчиков более чем в три раза превышают украинские, а когда граждане РФ узнают реальные цифры, то будут просто шокированы.
"Когда мы узнаем наши безвозвратные потери - волосы встанут дыбом у всех!"— Elis злая, потому что война (@Pani_belaruska) April 5, 2024
Бывший "народный губернатор Донбасса" Павел Губарев заявил, что Россия несет потери в несколько раз больше, чем Украина, и цифры этих потерь ужасают.
wind_sower pic.twitter.com/eFoO83MW93
«Наступающая сторона даже по старым канонам она несет потери в три раза больше (чем обороняющаяся). А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что, когда мы вообще узнаем наши безвозвратные потери — у многих волосы дыбом встанут. На эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять, но это… Волосы встанут дыбом у всех», — констатировал пророссийский предатель.