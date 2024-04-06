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«Волосы встанут дыбом»: коллаборант Губарев неожиданно раскрыл масштаб российских потерь

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  • 6.04.2024, 11:28
  • 9,588
«Волосы встанут дыбом»: коллаборант Губарев неожиданно раскрыл масштаб российских потерь

Россияне будут шокированы.

Прокремлевский коллаборант и военный преступник Павел Губарев неожиданно признал огромные потери российской армии в войне против Украины.

Своими размышлениями на этот счет он поделился во время одного из недавних стримов, отрывок из которого был обнародован в соцсетях.

По словам Губарева, потери российских захватчиков более чем в три раза превышают украинские, а когда граждане РФ узнают реальные цифры, то будут просто шокированы.

«Наступающая сторона даже по старым канонам она несет потери в три раза больше (чем обороняющаяся). А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что, когда мы вообще узнаем наши безвозвратные потери — у многих волосы дыбом встанут. На эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять, но это… Волосы встанут дыбом у всех», — констатировал пророссийский предатель.

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