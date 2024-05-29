Багги с кремлевскими пропагандистами Коцом и Поддубным наехало на мину в Волчанске 5 29.05.2024, 11:28

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Видеофакт.

Кремлевские пропагандисты Александр Коц и Евгений Поддубный выжили после наезда их багги на мину в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой пропагандисты рассказывают о неприятности, опубликована в соцсетях. На записи Коц утверждает, что их транспорт был атакован дроном. Автор публикации отмечает, что речь идет о наезде на мину. Так или иначе, ранения получил только оператор, а пропагандисты уцелели.

«Вчера при выезде из Волчанска едва не «задвохсотилась» пара российских пропагандонов, а именно Саша Коц и Евгений Поддубный - их багги наехало на мину. К сожалению, багги т.н. военкоров оказалось добротным и из их банды был ранен только оператор», - говорится в комментарии к опубликованному видео.