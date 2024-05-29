Польша поддержала право Украины бить по территории РФ западным оружием 29.05.2024, 11:12

Ограничений быть не должно.

Украина должна иметь право использовать западное оружие для ударов по целям в России.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает РolskieRadio24.

По его словам, ограничений быть не должно.

«Россия сегодня делает, что хочет, а Украину как-то ограничивают какие-то страны, этому нужно положить конец. Польская позиция понятна, Украина должна иметь возможность воевать техникой, которую она получает, Польша в этом вопросе не возражает», - сказал он, признав, что немногие страны имеют такую позицию.

В последние несколько недель ведется активная дискуссия по вопросу разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам, расположенных в России.

По последним данным, страны Европейского союза начали разрешать Украине наносить удары по российской территории. В частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС одобрить удары Украины западным оружием по России.